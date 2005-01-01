Защитника русских школ в Латвии выпустили из-под стражи

Рижский окружной суд изменил меру пресечения находящемуся под арестом с 10 мая правозащитнику Владимиру Линдерману, который отстаивает русские школы в Латвии, на не связанную с лишением свободы.

Защитник Линдермана Елена Квятковская обжаловала решение суда об аресте Линдермана в Рижском окружном суде, а также подала в генпрокуратуру страны жалобу на необоснованное применение в его отношении физической силы, сообщает Delfi.

Полиция безопасности задержала Линдермана в связи с речью 31 марта на «Вселатвийском родительском собрании», в которой он выступил против ликвидации образования на русском языке. При этом никакого нарушения закона не было.

Уголовный процесс был начат по признакам нарушения Уголовного закона Латвии о «преступлении против государства». Линдермана подозревают в разжигании национальной розни.

10 мая сообщалось, что суд арестовал защитника русских школ Латвии Владимира Линдермана.

Линдермана схватили неизвестные в масках 8 мая в Риге, его увезли в неизвестном направлении. Выяснилось, что правозащитник был задержан сотрудниками спецназа.