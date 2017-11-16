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12 мая, суббота  |  Последнее обновление — 10:36  |  vz.ru
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Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
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Как С-300 дают России возможность влиять на Израиль

Россия пока что лишь демонстрировала намерения поставить С-300 СирииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Еще несколько дней назад Москва публично заявляла о готовности поставить в Сирию комплексы С-300. Однако сразу после визита в Россию премьера Израиля позиция руководства РФ была скорректирована. Значит ли это, что Москва и Тель-Авив достигли определенной сделки по этому поводу, и если да, то какой именно? Подробности...
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Мундиаль привнесет в жизнь россиян ряд жестких ограничений

Ограничения в рамках ЧМ-2018 призваны защитить футбольных фанатов от них самих Фото: Егор Алеев/ТАСС
В рамках проведения чемпионата мира по футболу в России будут серьезно усилены меры безопасности. Например, в 11 городах мундиаля могут ввести «сухой закон» и табу на оборот любого оружия, запретить жарить шашлыки и выходить на митинги. С какими еще ограничениями столкнется страна и ее жители на время ЧМ-2018? Подробности...
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Депутат Европарламента: Защитников русских школ ловят на улицах

Власти начали аресты среди сторонников русскоязычного школьного образования властиФото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
«Когда на нашу первомайскую акцию пришло 10 тысяч человек – это для Риги очень много, небывалый результат, и это вызвало у властей страх, вот они и развязали войну против нас», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Мирослав Митрофанов. Такими словами он объяснил массовые преследования русскоязычных активистов властями Латвии. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

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Что будет, если оставить пенсионный возраст, как есть?

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          Депутат Европарламента: Защитников русских школ ловят на улицах

          Власти начали аресты среди сторонников русскоязычного школьного образования власти   12 мая 2018, 09:30
          Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Когда на нашу первомайскую акцию пришло 10 тысяч человек – это для Риги очень много, небывалый результат, и это вызвало у властей страх, вот они и развязали войну против нас», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Мирослав Митрофанов. Такими словами он объяснил массовые преследования русскоязычных активистов властями Латвии.

          В пятницу евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов предложил властям посадить его самого в тюрьму вместо арестованных ранее общественных активистов Александра Гапоненко и Владимира Линдермана.

          «Я, Мирослав Митрофанов, сопредседатель партии Русский союз Латвии и спикер Штаба защиты русских школ, беру всю ответственность на себя лично за организацию Собрания 31 марта сего года и за все, что произошло на этом мероприятии», – цитирует открытое письмо Митрофанова портал Delfi.

          Напомним, в конце марта Русский союз Латвии (РСЛ) и Штаб защиты русских школ созвали Вселатвийское родительское собрание, участники которого подвергли критике реформу образования, нацеленную на ликвидацию русского школьного образования. На него собрались родители учеников школ национальных меньшинств, – около тысячи человек.

          В конце апреля спецслужбы начали преследовать участников Собрания. Против бывшего депутата Европарламента, лидера РЛС Татьяны Жданок возбуждено уголовное дело. Вечером в пятницу она была допрошена. Жданок назвала претензии необоснованными, так как собрания и акции протеста могут проходить в любом демократическом государстве.

          Активиста движения в защиту русских школ Александра Гапоненко арестовали в конце апреля. Его обвиняют в действиях, направленных против суверенитета, территориальной целостности Латвии. О задержании другого защитника русских школ Владимира Линдермана стало известно во вторник. Его обвинили в разжигании межнациональной розни. Причем, операцию против безоружного оппозиционера провели не обычные полицейские, а спецназ.

          Мирослав Митрофанов (фото: Uldis Paze, Saeimas Kanceleja)
          Мирослав Митрофанов (фото: Uldis Paze, Saeimas Kanceleja)
          Как пишет Митрофанов, в Латвии «по наущению правящих политиков Полиция безопасности развязала беспрецедентную травлю» противников реформы образования.

          О том, почему власти решились на серию арестов, депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД.

          ВЗГЛЯД: Мирослав Борисович, почему власти именно сейчас решили устроить такую кампанию против «пророссийских» активистов?

          Мирослав Митрофанов: Я бы не использовал термин «пророссийские». Да, это наша Родина и наша культура, но мы – латвийские политические деятели, представители русского национального меньшинства в Латвии.  

          Что касается сути, то есть несколько факторов. Первый: в этом году отмечается 100-летие независимости, под это расписана целая программа концертов, выставок и праздничных мероприятий. Но значительная часть людей за все годы независимости ничего хорошего от государства не видела. Их родственники уехали заграницу, они здесь одни брошены. Разница в доходах между элитой и простыми людьми очень высокая. Таких людей концертом не купишь. Им нужно дать что-то другое, но что? Правильно, ощущение того, что кому-то рядом еще хуже, чем тебе. Для таких озлобленных людей решили сделать козлами отпущения русских, русскоязычных соотечественников.

          Русские – удобная мишень для мести, для травли и для психологической компенсации за собственные неудачи, за неудовлетворительные итоги латвийской независимости. Это первый фактор.

          Второй фактор. У нас в октябре – парламентские выборы. Правящим партиям необходимо консолидировать избирателей вокруг националистической идеологии. Нужны жертвы. Первая – это русское образование. Вторая – обсуждается запрет на использование русского языка в предвыборной агитации, а также в некоторых сферах частного бизнеса. Третья – планы по запрету российских телеканалов. Но этого мало. Чтобы избиратели проголосовали за правые партии – нужны новые жертвы, нужно арестовать тех, кто давно раздражает своими речами, своей несговорчивостью.

          Заметьте, что самую большую парламентскую русскую фракцию никто не трогает. Она называется «Согласие», и что бы ни происходило – они со всеми согласны. Но их поддерживает Россия, потому что в России есть установка на сотрудничество с правящими партиями во всех странах.

          Ранее на наши акции приходило немного людей. Но когда на нашу первомайскую акцию пришло 10 тысяч человек – это для Риги очень много, небывалый результат, и это вызвало у властей страх, вот они и развязали войну против нас.

          Теперь людей ловят на улицах. Что Гапоненко, что Линдермана задерживали очень жестко. Они никуда не бежали, не сопротивлялись, но их валили на землю, сковывали в наручники, держали долго в таком положении, затем тащили.  

          ВЗГЛЯД: Какие меры могла бы принять сейчас Россия?

          М.М.: Прежде всего, Россия не должна вкладываться в имидж Нила Ушакова и партии «Согласие». Несмотря на всю экономическую выгоду от взаимодействия с Ушаковым. Опыт Януковича показал: разбалованный российский ставленник намного хуже, чем русское гражданское общество.

          Мы, конечно, не можем требовать от российского руководства вернуться в ПАСЕ. Но есть и другие организации, такие как ОБСЕ, например, ооновские структуры. Ликвидация русскоязычных организаций четко противоречит конвенции ЮНЕСКО о дискриминации образования.  Это противоречит принципам ООН и ЮНЕСКО, и надо требовать заморозки полномочий латвийской делегации.

          И экономические моменты. Мы абсолютно против введения широких экономических санкций. От санкций Москвы пострадает масса простых людей. На Латвийской железной дороге все начальство – латвийское, а почти весь рабочий персонал – русский. И понятно, кто пострадает при дальнейшем свертывании наших отношений.

          ВЗГЛЯД: Как вы думаете, почему лично вас полиция не трогает?

          М.М.: Это способ компрометации. У них желание потом сказать: смотрите, мы всех репрессировали и виноват в этом Митрофанов, потому что он был главным. Во-вторых, они очень боятся огласки в Европарламенте.

          Хотя я новый депутат в Европарламенте, но отношение ко мне вполне нейтрально-положительное со стороны разных фракций. Для них будет очень странно узнать, что меня потребуют лишить иммунитета только за проведение какого-то собрания. Конечно, это будет колоссальный скандал. Поэтому я предложил в своем открытом письме, что сделаю это сам, если они выпустят моих товарищей.

          ВЗГЛЯД: Вы не боитесь, что вас обвиняет в лицемерии? Ведь вряд ли власти действительно посадят вас, в обмен выпустив Гапоненко и Линдермана.

          М.М.: Пускай они в чем угодно меня обвинят, лишь бы они выпустили Гапоненко и Линдермана и перестали бы преследовать простых людей.

          ВЗГЛЯД: Как вы полагаете, власти просто решили их припугнуть или после суда их ждет реальный тюремный срок?

          М.М.: Ситуация резко меняется. В предыдущие годы обычно был широкий замах, а потом спускали на тормозах. У Гапоненко и Линдермана уже был соответствующий процесс. Против Линдермана выдвигалось абсурдное обвинение в организации покушения на президента Латвии. Потом обвинение рассыпалось в суде. И он вышел совершенно свободным человеком. Это были другие времена.

          Сейчас возник консенсус в латышской элите в отношении русских политиков. Теперь уже я не могу однозначно предсказать, каким будет исход дел. Может, спустят на тормозах, а может, показательная посадка со всеми на срок от пяти до восьми лет.


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