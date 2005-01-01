Российские ПВО отбили атаку БПЛА на авиабазу Хмеймим

Российские системы противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили БПЛА боевиков, приближавшиеся к военному объекту со стороны города Джебла.

С наступлением темноты средствами контроля авиабазы на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (беспилотник), передает ТАСС.

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена», – сообщил представитель базы.

Он уточнил, что российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме, пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет.

Между тем, местные жители утверждают, что слышали четыре взрыва, сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Отметим, это уже второй подобный инцидент за последнее время. В конце апреля российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника боевиков в районе авиабазы Хмеймим. Для отражении атаки были задействованы зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и средства радиоэлектронной борьбы.