Российскими ПВО сбиты атаковавшие Хмеймим беспилотники с гранатами

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать два беспилотника, но их сбили прежде, чем БПЛА сбросили гранаты, сообщают в соцсетях.

Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, информацию о «работе российских систем ПВО на авиабазе» распространили «сторонники официального Дамаска».

Позднее представитель авиабазы подтвердил, что «средства контроля воздушного пространства» базы «обнаружили малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности». Цели были уничтожены «штатными зенитными огневыми средствами», передает РИА «Новости».

Авиабаза «функционирует в плановом режиме», пострадавших нет, материального ущерба базе нанесено не было, сказал он.