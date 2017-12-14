Стали известны подробности отражения атаки на авиабазу Хмеймим

Отразить атаку беспилотных летательных аппаратов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии помогли зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и средства радиоэлектронной борьбы.

Как рассказал источник в Главном оперативном управлении Генштаба, после обнаружения опасности на расстоянии около 10 км комплекс РЭБ заглушил сигнал GPS в определенном районе и таким образом вывел из строя систему навигации и управления дронов, пишут «Известия».

В результате оба беспилотника сбились с курса и стали хаотично кружить, постепенно набирая высоту. После этого они были уничтожены огнем автоматических пушек «Панцирь».

В свою очередь, источник в оборонно-промышленном комплексе пояснил, что отразить атаку позволил алгоритм, специально разработанный для «Панцирей». Он был создан после изучения сбитых в январе 2018 года дронов, когда был совершен первый налет на базу.

В среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника боевиков в районе аэропорта Хмеймим в Сирии.