Генштаб заявил об уничтожении дронов у аэродрома Хмеймим

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника боевиков в районе аэропорта Хмеймим в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

Рудской сообщил, что вечером во вторник «российскими средствами ПВО на удалении 10 километров от аэродрома Хмеймим были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата боевиков», передает РИА «Новости».

Он добавил также, что в ближайшее время в Сирию будут поставлены новые российские средства ПВО, а отечественные специалисты «продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО».

Ранее сообщалось, что российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать два беспилотника, но их сбили прежде, чем БПЛА сбросили гранаты.