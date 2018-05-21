Кудрин пообещал быть строгим к кабмину

Бывший министр финансов и Алексей Кудрин пообещал в случае назначения на пост председателя Счетной палаты проявлять «достаточную строгость» в отношении высокопоставленных чиновников в случае возникновения к ним претензий от СП.

«Служба обязывает. Надо быть достаточно строгим в реализации ее предписаний», – сказал Кудрин в ответ на вопрос о том, как он будет действовать на посту главы СП, если вопрос будет касаться его бывших учеников и вице-премьеров.

«Татьяна Алексеевна Голикова говорила, как сложно добиться реализации исполнений Счетной палаты. И ей удавалось», – приводит его слова РИА «Новости».

Как отметил Кудрин, если будут выявлены какие-либо претензии в отношении тех или иных служащих, Счетная палата будет работать на основе фактов.

Кудрин также сообщил со ссылкой на данные главы Минздрава Вероники Скворцовой, что недофинансирование на нормативное обеспечение россиян услугами здравоохранения составляет порядка 600 млрд рублей. Он выступил за увеличение расходов по этой статье.

«Что делает Минздрав? Он уменьшает нормативы: количество обследований, убирает какое-то завершающее обследование после завершения лечения. (…) Вот почему было предложение ЦСР по увеличению существенному ежегодного финансирования на здравоохранение», – сказал Кудрин.

«Сейчас получается, что стандарт изменен, а реальное количество услуг все равно меньше становится. «Серая» такая получается зона», – добавил он.

Как сообщается в проекте постановления, комитет Госдумы по контролю и регламенту предлагает рассмотреть вопрос о назначении Алексея Кудрина на должность главы Счетной палаты на пленарном заседании 22 мая.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Государственной думы кандидатуру бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост руководителя Счетной палаты.

На прошлой неделе Государственная дума освободила Татьяну Голикову от должности руководителя Счетной палаты России.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что на пост главы Счетной палаты претендует Алексей Кудрин. Он согласился занять эту должность и назвал свои главные задачи на посту главы СП.