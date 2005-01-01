Путин предложил назначить Кудрина главой Счетной палаты

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Государственной думы кандидатуру бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост руководителя Счетной палаты, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В Госдуме уточнили, что в понедельник, 21 мая, в 15.00 мск Совет Госдумы утвердит порядок рассмотрения вопроса о назначении Кудрина на должность главы СП, передает РИА «Новости».

Председатель Счетной палаты (СП) по законодательству назначается на шесть лет.

Постановление о назначении на должность принимается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президенту Владимиру Путину представлены кандидатуры Алексея Кудрина, Юрия Синельщикова, Максима Рохмистрова и Анатолия Аксакова на пост главы Счетной палаты.

На прошлой неделе Государственная дума освободила Татьяну Голикову от должности руководителя Счетной палаты России.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что на пост главы Счетной палаты претендует Алексей Кудрин. Он согласился занять эту должность и назвал свои главные задачи на посту главы СП.