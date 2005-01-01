Названы четыре кандидата на пост главы Счетной палаты

Президенту Владимиру Путину представлены кандидатуры Алексея Кудрина, Юрия Синельщикова, Максима Рохмистрова и Анатолия Аксакова на пост главы Счетной палаты, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин сообщил, что эти кандидатуры поддержаны Советом Госдумы. «Эти предложения сделаны каждой фракцией», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, фракция «Единая Россия» предложила кандидатуру экс-министра финансов Алексея Кудрина, «Справедливая Россия» – председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, КПРФ – первого зампреда думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, ЛДПР – аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.

Ранее в четверг Государственная дума освободила Татьяну Голикову от должности руководителя Счетной палаты России.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что на пост главы Счетной палаты претендует Алексей Кудрин. Он согласился занять эту должность и назвал свои главные задачи на посту главы СП.