Глава КГБ Белоруссии объявил о разоблачении «серьезного» иностранного шпиона

Комитет госбезопасности Белоруссии разоблачил «серьезного» агента иностранной разведки, которым оказался полковник запаса ВС республики, сообщил глава ведомства Валерий Вакульчик на встрече с Александром Лукашенко.

Вакульчик уточнил, что задержанный «имел доступ к особо охраняемым сведениям в Генеральном штабе [ВС республики], государственном секретариате Совета безопасности и даже некоторым документам, поступающим из комитета государственной безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

По словам главы КГБ Белоруссии, подозреваемый был задержан «с поличным», и «уже признал вину».

Напомним, в конце октября прошлого года в Белоруссии задержали украинского журналиста Павла Шаройко. В ходе допроса Шаройко признался в работе на военную разведку Украины. Целью украинского шпиона оказались военные объекты России в Белоруссии.