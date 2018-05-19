Тройной взрыв произошел в Афганистане во время матча по крикету

На стадионе в Джелалабаде прогремел тройной взрыв, есть погибшие и пострадавшие, сообщил представитель губернатора провинции Нангахар Аттауллах Хогйани.

Хогйани сообщил, что взрывы произошли во время матча по крикету, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tolo News.

Восемь человек, включая организатора соревнования и заммэра города Мехтарлам, погибли, 45 получили ранения.

Радикальное движение «Талибан» заявило, что не имеет отношения к случившемуся.

В конце апреля в результате двух взрывов в Кабуле погибло более 20 человек.

Перед этим теракт унес жизни 60 человек.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что политика США способствует активизации боевиков в Афганистане.