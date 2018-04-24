Шойгу: Политика США способствует активизации боевиков в Афганистане

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24 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 08:49  |  vz.ru
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Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
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Что Россия проиграла в Армении

Никакие протесты в Армении не могут повлиять на российско-армянские отношенияФото: Артем Геодакян/ТАСС
События в Армении немедленно напомнили аналогичные акции, происходившие на пространстве бывшего СССР и не только. Заговорили об «армянском майдане» и о том, что теперь Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути. Реальны ли подобные опасения, что там произошло на самом деле и зачем России нужна Армения? Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Интересы России в Ливии защищены хитрой политикой

Западные и арабские СМИ настаивают, что Москва уже давно вооружает армию Хафтара Фото: Esam Al-Fetori/Reuters
И у Москвы, и у держав, которые с ней конкурируют, есть серьезные экономические интересы в Ливии. Порты там слишком прибыльны и удобны, а нефть слишком легко добывать, чтобы за все за это не бороться. Но что будет теперь, когда главный союзник России в Ливии – фельдмаршал Хафтар – рискует уйти из большой политики? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Победу революции в Армении присудила армия

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских. Происходят митинги разнообразные. А потом армия говорит, кто в этой зарнице победил. Подробности...

Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребенка

Эдуард Биров, журналист
Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
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Означает ли это, что Армения сдана антироссийским силам?

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Если армяне не пойдут по пути сомалийцев, то все у них будет хорошо, ну то есть так, как есть сейчас – с российской крышей во враждебном окружении. А что с этого России – и какая нам от этого выгода или потеря? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
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          Шойгу: Политика США способствует активизации боевиков в Афганистане

          24 апреля 2018, 08:37

          Текст: Алина Назарова

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          Ситуация в Афганистане становится хуже, проводимая США политика способствует активизации террористической деятельности на севере страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине.

          «Еще горячая точка на Ближнем Востоке – это Афганистан. Ситуация там продолжает ухудшаться. Более чем пятнадцатилетнее присутствие в этой исламской республике США и НАТО так и не привело к нормализации обстановки. По сути, они стремятся на любых условиях закрепиться в стране в целях наращивания своего влияния на государства Центрально-Азиатского региона. При этом проводимая Вашингтоном политика фактически способствует активизации террористической деятельности на севере Афганистана», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости».

          По его словам, в Афганистане «растет наркотрафик, средства от которого идут на расширение преступных действий террористов». «Особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГИЛ* (ИГ*, террористическая группировка запрещена в РФ), их количество сегодня достигает 4,5 тысячи человек», – отметил Шойгу.

          Он подчеркнул, что «афганский конфликт нельзя завершить на поле боя. Для его решения необходимы новые, нестандартные подходы». Так, по его словам, «следует задействовать потенциал всех региональных стран и международных организаций, включая Шанхайскую организацию сотрудничества». «Совместные усилия должны быть сосредоточены на создании правового государства и соответствующих институтов власти», – сказал Шойгу.

          Со своей стороны глава МИД Сергей Лавров заявил, что страны ШОС высказались за прямые переговоры афганского правительства и талибов.

          «Мы высказались за поддержку итогов Ташкентской конференции по Афганистану, которая в конце марта состоялась в столице Узбекистана и в ходе которой все участники разделили призыв к началу прямых переговоров между афганским правительством и движением «Талибан», не допуская при этом попыток «игиловцев» вовлечь в свои ряды отдельных представителей талибов», – завил Лавров.

          Он подчеркнул, что эта ситуация требует безусловной активизации работы по пресечению распространения конфликтов с территории Афганистана и по содействию политическому урегулированию афганского кризиса.

          Напомним, в воскресенье при двух взрывах в избирательских центрах в Афганистане погибли почти 40 человек. Ответственность за взрыв взяло «Исламское государство*».

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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