Шойгу: Политика США способствует активизации боевиков в Афганистане

Ситуация в Афганистане становится хуже, проводимая США политика способствует активизации террористической деятельности на севере страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине.

«Еще горячая точка на Ближнем Востоке – это Афганистан. Ситуация там продолжает ухудшаться. Более чем пятнадцатилетнее присутствие в этой исламской республике США и НАТО так и не привело к нормализации обстановки. По сути, они стремятся на любых условиях закрепиться в стране в целях наращивания своего влияния на государства Центрально-Азиатского региона. При этом проводимая Вашингтоном политика фактически способствует активизации террористической деятельности на севере Афганистана», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости».

По его словам, в Афганистане «растет наркотрафик, средства от которого идут на расширение преступных действий террористов». «Особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГИЛ* (ИГ*, террористическая группировка запрещена в РФ), их количество сегодня достигает 4,5 тысячи человек», – отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что «афганский конфликт нельзя завершить на поле боя. Для его решения необходимы новые, нестандартные подходы». Так, по его словам, «следует задействовать потенциал всех региональных стран и международных организаций, включая Шанхайскую организацию сотрудничества». «Совместные усилия должны быть сосредоточены на создании правового государства и соответствующих институтов власти», – сказал Шойгу.

Со своей стороны глава МИД Сергей Лавров заявил, что страны ШОС высказались за прямые переговоры афганского правительства и талибов.

«Мы высказались за поддержку итогов Ташкентской конференции по Афганистану, которая в конце марта состоялась в столице Узбекистана и в ходе которой все участники разделили призыв к началу прямых переговоров между афганским правительством и движением «Талибан», не допуская при этом попыток «игиловцев» вовлечь в свои ряды отдельных представителей талибов», – завил Лавров.

Он подчеркнул, что эта ситуация требует безусловной активизации работы по пресечению распространения конфликтов с территории Афганистана и по содействию политическому урегулированию афганского кризиса.

Напомним, в воскресенье при двух взрывах в избирательских центрах в Афганистане погибли почти 40 человек. Ответственность за взрыв взяло «Исламское государство*».