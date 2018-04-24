Жертвами теракта в Кабуле стали 60 человек

Число погибших в результате взрыва в Кабуле выросло до 60 человек, сообщает министерство здравоохранения Афганистана.

Пострадали 129 человек, передает ТАСС со ссылкой на TOLOnews.

Среди жертв есть как минимум девять детей, еще 18 получили ранения.