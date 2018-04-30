Число погибших при теракте в Кабуле выросло до 21 человек

Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле возросло до 21 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Еще 27 человек получили ранения, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник в Кабуле смертник на мотоцикле подорвал себя, атаковав сотрудников Национального директората безопасности. Сообщалось, что жертвами взрывов стали семь человек, 20 пострадали.