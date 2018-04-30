Два взрыва произошли в Афганистане

В Кабуле и в провинции Нангархар в Афганистане прогремели взрывы, есть жертвы и пострадавшие, сообщают СМИ.

В Кабуле смертник на мотоцикле подорвал себя, атаковав сотрудников Национального директората безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Pajhwok и 1TV.

Погибли не менее трех человек, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В провинции Нангархар в результате взрыва придорожной мины пострадали пять человек. Как сообщает Tolo News, ранен замгубернатора округа Бесад.

В апреле жертвами теракта в Кабуле стали 60 человек, еще 129 человек пострадали.