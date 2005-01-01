Ракетоносцы ВКС у Аляски застали американцев врасплох

Полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над Северным Ледовитым океаном 12 мая стал неожиданностью для ВВС США, заявил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Что касается крайнего такого полета, то для сопровождения наших самолетов поднялась всего одна пара истребителей F-22 ВВС США. Всего одна, это говорит о том, что сработал определенный эффект внезапности. Обычно во время выполнения подобных полетов нас сопровождают до пяти-семи единиц, при этом сопровождение выполняют истребители различных государств», – передает «Интерфакс» слова Кобылаша в ходе проверки авиабазы в Энгельсе.

Напомним, 12 мая два ракетоносца Ту-95 вместе с противолодочными самолетами Ту-142 выполнили успешный 17-часовой полет «над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей». Отрабатывалась дозаправка топливом в воздухе. Самолеты сопровождались экипажами истребителей МиГ-31 и Су-35 Воздушно-космических сил.

Сообщалось также, что «на отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 метров, самолеты ВКС России, осуществлявшие полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США».

Российские стратегические бомбардировщики регулярно совершают полеты над международными водами и вблизи границ США. Последний случай их перехвата американскими ВВС у берегов Аляски произошел год назад, когда российские самолеты приблизились к Алеутским островам на расстояние 80 километров. Тогда два Ту-95МС успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования.