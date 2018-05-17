Эксперты спрогнозировали наполнение газопровода в обход РФ российским газом

Эксперты в газовой отрасли полагают, что по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Европу, построенному в обход России, в будущем могут пустить российский газ, пишет Natural Gas World.

Эксперты предполагают, что наряду с газом из каспийского региона в газопроводе будет и российский газ, передает EurasiaDaily. Евросоюз помог осуществить проект TANAP, однако до сих пор никто не знает, откуда на самом деле будет доставляться весь газ.

Мощность TANAP для подачи газа в Трансадриатический газопровод в Греции составляет 24 млрд кубометров, отметили журналисты. Поставки газа в Европу по контракту составляют 10 млрд кубометров, а оставшиеся объемы газопровода могут использоваться другими поставщиками.

Замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач не исключил, что в TANAP будет поставляться российский газ из «Турецкого потока». «Все зависит от того, как будет развиваться инфраструктура на западе Турции, в Греции и Болгарии», – заявил эксперт.

Глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан замечает, что азербайджанские власти не раз заявляли, что TANAP открыт для участия третьей стороны. «Вице-президент SOCAR по маркетингу уточнял, что TANAP открыт для тех компаний, которые сами являются собственниками газа, хотят экспортировать газ исключительно в европейском направлении и имеют контракт о купле-продаже газа с европейским покупателем», – отметил эксперт.

Он обратил внимание, что в апреле генеральный директор TANAP A.S. Салтук Дюзель сообщил журналистам, что для TANAP установлены два входа. Один из них находится у Ипсалы, в северо-западном районе Турции возле границы с Грецией.

Скорее всего, этот хаб создается для российского газа, пишут журналисты. По мнению авторов статьи, здесь пройдет и первая нитка «Турецкого потока», которая до этого будет соединена в Люлебургазе с Трансбалканским газопроводом.

Шабан подчеркнул, что исключения из Третьего энергетического пакета распространяются на Азербайджан только на поставку 10 млрд кубометров газа по TANAP. Остальные 10 млрд кубометров должны наполовину обеспечиваться альтернативными поставщиками, одним из которых может оказаться Газпром, добавил он.

«Через Турцию можно вполне поставлять 17 млрд кубометров российского газа (вторая ветка и частично первая). Их можно диверсифицировать так: 5 млрд кубометров через TANAP-TAP, а 12 млрд кубометров путем реверса через Трансбалканский газопровод, поставляя газ в страны Восточной Европы и Балканы», – пояснил эксперт.

По его мнению, реализация таких планов может усложняться санкциями против России и натянутыми отношениями Запада и Анкары. «Я считаю, что именно сложности в «Южном газовом фронте» открывают северные пути доставки российского газа в Европу», – отметил Шабан.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак сообщил, когда будет запущен в эксплуатацию Трансанатолийский газопровод (TANAP).

TANAP вместе с другим газопроводом, Трансадриатическим (TAP), – часть проекта «Южный газовый коридор», предусматривающим транспортировку 10 млрд кубометров азербайджанского газа из Каспия через Грузию и Турцию в Европу.

В НАТО заявляли, что проекты TANAP и TAP имеют особое значение для сокращения зависимости европейских стран от России.