Турция назвала дату запуска газопровода в обход России

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак сообщил, когда будет запущен в эксплуатацию Трансанатолийский газопровод (TANAP).

По его словам, это произойдет 12 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Пропускная способность трубопровода составляет 16 млрд кубометров газа в год. TANAP, проходящий от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, является альтернативой российским маршрутам поставок газа в Европу.

TANAP вместе с другим газопроводом, Трансадриатическим (TAP), – часть проекта «Южный газовый коридор», предусматривающим транспортировку 10 млрд кубометров азербайджанского газа из Каспия через Грузию и Турцию в Европу.

В НАТО заявляли, что проекты TANAP и TAP имеют особое значение для сокращения зависимости европейских стран от России.