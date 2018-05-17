Трамп поздравил с годовщиной «величайшей охоты на ведьм»

Президент США Дональд Трамп опубликовал поздравление в адрес американцев с годовщиной «величайшей охоты на ведьм» в истории страны, подразумевая обвинения в его сговоре с российскими властями.

«Поздравляю Америку, мы вступаем во второй год величайшей охоты на ведьм в американской истории… и здесь до сих пор нет сговора и обструкций. Единственным сговором было то, что делали демократы, которые оказались не способны выиграть выборы, потратив гораздо больше денег!» – написал Трамп в своем Twitter.

Трамп неоднократно называл это расследование «охотой на ведьм». В частности, в январе он говорил, что весь мир смеется над продолжением «величайшей охоты на ведьм в американской истории».