Трамп: Россия смеется над глупостью устроенной демократами «охоты на ведьм»

Президент США Дональд Трамп в соцсетях заявил, что весь мир смеется над продолжением «величайшей охоты на ведьм в американской истории».

«Не было никакого сговора, все, включая демократов, знают, что не было сговора, и, тем не менее, это продолжается. Россия и весь мир смеются над глупостью, которой они стали свидетелями. Республиканцы, наконец, должны взять ситуацию под свой контроль!» – написал Трамп в своем Twitter.

В октябре Трамп призывал «сделать что-нибудь» с устроившей «охоту на ведьм» экс-кандидатом в президенты США Хилари Клинтон.

Ранее сообщалось, что национальный комитет Демократической партии США и предвыборная кампания Клинтон участвовали в финансировании «досье» на Трампа через вашингтонскую фирму Fusion GPS. «Охота на ведьм» в США связана с расследованием о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.