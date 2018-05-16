Песков подтвердил информацию о водительских правах Путина

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Как избавить Россию от роли «сырьевого придатка Запада»

Россия делает ставку на бурный рост несырьевого экспортаФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Россия должна избавиться от ярлыка «всемирной бензоколонки» и «сырьевого придатка Запада». В суперуказе Владимира Путина поставлена крайне амбициозная задача – удвоить несырьевой российский экспорт на мировой рынок. Специалисты признают, что сделать это будет крайне сложно – но все же возможно. Каким же образом? Подробности...
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США хотят выбить из российского программиста тайны «доллара 2.0»

Александр Винник может быть интересен США как ключ к клиентам созданной им биржи по торговле криптовалютамиФото: Giannis Papanikos/AP/ТАСС
США объявили охоту еще на одного российского программиста – задержанного в Греции Александра Винника. И хотя это далеко не первый подобный случай, история Винника содержит в себе нечто особенное. Судя по всему, она связана с попыткой Вашингтона контролировать одну из новейших интернет-технологий. Подробности...
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Как можно улучшить единственный российский авианосец

Некоторые недостатки «Кузнецова» критикуют скорее по инерции, нежели по справедливостиФото: Андрей Лузик/ТАСС
Россия приступила к модернизации важнейшего корабля своего ВМФ – авианосца «Адмирал Кузнецов». На что будут потрачены десятки миллиардов рублей, официально не сообщается. Тем не менее, вполне можно проанализировать, какие именно параметры корабля нуждаются в улучшении и насколько реально эти планы осуществить. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем, в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Крымский мост снял тяжелую психологическую проблему

Андрей Бабицкий, журналист
Казалось бы, ну ладно: мост – это прекрасно, чудо архитектурной и инженерной мысли, красавец, транспортная артерия. Всем это понятно. Но он выполнил, на мой взгляд, иную важнейшую функцию. Подробности...
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Как уличные политики перекрывают Москве транзит в Иран

Надана Фридрихсон, телеведущая, эксперт по Ближнему Востоку
В Армении новый премьер-министр, США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном (ЕС против, Израиль – за), протесты в Грузии. Казалось бы, три параллельных события. Но все они – элементы общей картины. Подробности...

Кудрин поставил крест на своих амбициях в большой политике

Эдуард Биров, журналист
Алексей Кудрин согласился стать председателем Счетной палаты, и это не менее важное для России решение, чем назначение нового Кабинета министров. Подробности...
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
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          Песков подтвердил информацию о водительских правах Путина

          16 мая 2018, 12:58

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя поездку Владимира Путина по Крымскому мосту, рассказал, что президент получил права на управление грузовым автомобилем около 20 лет назад.

          «Ориентировочно 20 лет назад у президента была открыта эта, а также ряд других категорий водительских прав», передает РИА «Новости» слова Пескова.

          Напомним, во вторник президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа» открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

          В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

          За первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. автомобилей.

          Конструкция моста держится на 595 опорах, две самые мощные установлены на фарватерах и обеспечивают судоходный коридор
          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.

          Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя поездку Владимира Путина по Крымскому мосту, рассказал, что президент получил права на управление грузовым автомобилем около 20 лет назад.

          Однако Песков не видел, был ли пристегнут глава государства Владимир Путин в автомобиле КАМАЗ в ходе поездки по Крымскому мосту.

          «Я этого не видел», — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данные, что президент якобы не был пристегнут во время езды на КАМАЗе.

          Песков подчеркнул, что сотрудников ГИБДД на мосту он тоже не видел.


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