Песков подтвердил информацию о водительских правах Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя поездку Владимира Путина по Крымскому мосту, рассказал, что президент получил права на управление грузовым автомобилем около 20 лет назад.

«Ориентировочно 20 лет назад у президента была открыта эта, а также ряд других категорий водительских прав», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа» открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

За первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. автомобилей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя поездку Владимира Путина по Крымскому мосту, рассказал , что президент получил права на управление грузовым автомобилем около 20 лет назад.

Однако Песков не видел, был ли пристегнут глава государства Владимир Путин в автомобиле КАМАЗ в ходе поездки по Крымскому мосту.



«Я этого не видел», — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данные, что президент якобы не был пристегнут во время езды на КАМАЗе.



Песков подчеркнул, что сотрудников ГИБДД на мосту он тоже не видел.