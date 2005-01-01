Чубайс счел счастьем, что ему не предложили должность в правительстве

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что не хочет работать в правительстве, хотя его туда и не звали.

«К счастью, нет. У нас с правительством в этом вопросе какое-то абсолютное и полное единство – меня никто не зовет, а я и не хочу», – передает РИА «Новости» ответ Чубайса на вопрос, поступали ли ему предложения о работе в новом кабмине.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России.

Путин и Медведев встретились во вторник вечером в Сочи для обсуждения конфигурации нового Кабинета министров. По персоналиям предложения премьер озвучит в пятницу.