ЕС недоволен открытием Крымского моста

Евросоюз заявил, что открытие Крымского моста – это шаг «к насильственной интеграции Крыма в состав России», подрывающий суверенитет Украины.

«Россия построила Керченский мост на Крымский полуостров без согласия Украины. Это стало еще одним нарушением территориальной целостности Украины Россией», – приводит РИА «Новости» заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС.

Утверждается, что создание этого моста «нацелено на дальнейшую насильственную интеграцию» Крыма в состав России, его изоляции от Украины.

Также утверждается, что мост якобы «ограничивает доступ судов» к портам Украины на Азовском море.

Отметим, что британские СМИ назвали окончание строительства Крымского моста «символом победы» российского президента Владимира Путина и демонстрацией того, что Крым вернулся в состав России навсегда.

Во вторник Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.