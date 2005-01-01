Волкер придумал оправдание отказу посещать ДНР и ЛНР

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что не рассматривает возможность поездки в ДНР или ЛНР, пока там не будет восстановлен украинский контроль.

«Я бы с большим удовольствием поехал туда, когда там будет восстановлен мир и украинский контроль», – передает его слова ТАСС.

Он объяснил это тем, что не хочет делать что-либо, что могло бы легитимизировать республики Донбасса. Он назвал их «искусственными образованиями».

Волкер добавил, что условия для восстановления мира могут быть созданы благодаря введению миссии ООН.

«Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложению о введении миротворческой миссии по мандату ООН», – заявил он.

По его словам, когда Россия будет к этому готова, он готов встретиться с и. о. помощника российского президента Владиславом Сурковым или с другим представителем Москвы.

12 мая спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил о намерении посетить Донбасс, однако доехал только до Славянска, где и находится во вторник.

Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что Волкер выступает с инициативами, которые перечеркивают Минские соглашения по мирному урегулированию на Украине.