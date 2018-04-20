Лавров раскрыл пагубную роль Волкера в урегулировании кризиса на Украине

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер выступает с инициативами, которые перечеркивают Минские соглашения по мирному урегулированию на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с австрийской коллегой Карин Кнайсль.

По словам Лаврова, Волкер выступает с идеями, которые перечеркивают Минские договоренности.

«Он заявляет, что инициатива России о том, чтобы Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ получила охрану со стороны ООН, не отвечает задачам урегулирования, и нужно ввести пару десятков тысяч вооруженных - в том числе тяжелой техникой - солдат под флагом ООН, создать администрацию, и она будет писать законы о выборах (на юго-востоке Украины), проводить их и так далее. Это не имеет ничего общего с Минскими договоренностями», – передает ТАСС слова Лаврова.



«Если это считается призывом к уступке со стороны России, то этого тоже не получится. Любые идеи о выполнении Минских договоренностей должны решаться между Киевом, Донецком и Луганском», – добавил глава российского МИД.



Напомним, ранее Волкер заявил, что Донецкую и Луганскую народные республики необходимо расформировать.