Волкер собрался съездить в Донбасс

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил о намерении посетить Донбасс.

На восток Украины Волкер собирается направиться на следующей неделе. Он сообщил в Twitter, что хочет «больше узнать о ситуации на местах и гуманитарном кризисе» в Донбассе.