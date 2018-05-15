Глава КС Зорькин прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что не собирается уходить в отставку.

«Нет», – заявил 75-летний Зорькин в ответ на соответствующий вопрос. Разговоры о возможной отставке он прокомментировал перефразированной цитатой из драмы Александра Пушкина «Борис Годунов»: «А слухами питается она», передает РИА «Новости».

Ранее источник сообщил, что глава СКР Александр Бастрыкин в скором времени может стать судьей Конституционного суда, а Валерий Зорькин может уйти с поста председателя КС. На место Зорькина прочили начальника государственно-правового управления президента Ларису Брычеву.

В Кремле отказались комментировать эти слухи.