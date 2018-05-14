Кремль прокомментировал кадровые перестановки

Внешняя политика президента последовательна и абсолютно понятна вне зависимости от кадровых перестановок, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, такая виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна. Но я хочу вам просто напомнить, что у нас не госслужащие определяют внешнюю политику, а президент России. И внешняя политика президента остается последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной всему миру», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, возможно ли ожидать смены позиции политики Кремля по Донбассу в случае ухода Владислава Суркова с поста помощника президента, о котором написали СМИ.

Кроме того, Песков отказался комментировать информацию ряда СМИ о том, что начальник государственно-правового управления президента России Лариса Брычева может сменить Валерия Зорькина на посту председателя Конституционного суда (КС) РФ.

«Я уже говорил про кадровые решения», – передает ТАСС слова Пескова, напомнившего, что Кремль традиционно не комментирует кадровые перестановки, сообщая о них по мере подписания соответствующих документов.