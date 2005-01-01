Глава СК Бастрыкин перейдет в Конституционный суд

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в скором времени может стать судьей Конституционного суда, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его данным, Валерий Зорькин может уйти с поста председателя КС, его место займет начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева.

Источник РИА «Новости» сообщил, что Бастрыкин и Брычева станут судьями Конституционного суда, при этом действующих судей КС не придется отправлять в отставку – несколько вакантных мест там уже существует.

По его словам, 75-летний Зорькин может покинуть пост председателя КС по состоянию здоровья. «Его полномочия главы КС недавно были продлены, но Валерий Дмитриевич сам готов к уходу после того, как он провел инаугурацию президента», – сказал источник.

На должность председателя ГПУ, которая освободится в случае перехода Брычевой в КС, рассматривают кандидатуры главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и ректора Тюменского госуниверситета Валерия Фалькова.

Бастрыкину 64 года. Он возглавляет Следственный комитет с января 2011 года. Генерал юстиции Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России.