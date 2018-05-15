Госдеп опроверг расширение полномочий Волкера

В офисе спикера госдепартамента США прокомментировали информацию в СМИ о якобы расширении мандата спецпредставителя Соединенных штатов по Украине Курта Волкера.

«Мы видели эти сообщения в СМИ. Они являются ошибочными», – цитирует «Укринформ» пресс-службу госдепа.

В американском ведомстве отметили, что Волкер «продолжает служить в должности специального представителя в переговорном процессе по Украине и его мандат остается неизменным».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Волкеру продлили и расширили мандат. Отмечалось, что спецпредставитель будет иметь не только полномочия по ситуации в Донбассе, а также получит более широкие полномочия «в отношении Украины как таковой».

На прошлой неделе Волкер заявил о намерении посетить Донбасс. Ранее глава МИД Сергей Лавров указывал, что Волкер выступает с инициативами, которые перечеркивают Минские соглашения по мирному урегулированию на Украине.