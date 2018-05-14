Арестованный в Греции Винник требует выдачи в Россию

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании денег, обратился к руководству России с просьбой защитить его и вернуть на родину.

«Заберите меня, пожалуйста, отсюда. Я обладаю данными о технологии блокчейна, как дальше эту технологию применять для блага России. Готов делиться своими знаниями, своим опытом», – передает РИА «Новости» заявление Винника.

При этом Винник заявил, что только в России могут обеспечить его безопасность, так как в Греции есть угроза его жизни, хотя в тюрьме были приняты особые меры безопасности для его защиты.



«Эти особые меры приняты с начала февраля. Об этом мне сообщил начальник тюрьмы в присутствии прокурора города Салоники. Он пояснил, что, по оперативной информации, меня хотят отравить, получен заказ на мое физическое устранение. Это была официальная информация», – заявил Винник.



По его словам, чтобы минимизировать угрозу отравления, он вынужден пить воду из-под крана и перешел на особый режим питания. По территории тюрьмы его сопровождает охранник.



Винник рассказал также, что угрозы физической расправы поступали и по телефону. Россиянин настаивает на своей экстрадиции на родину. Он сообщил, что написал несколько заявлений в правоохранительные органы России, в частности, следственный департамент МВД, Генпрокуратуру.

Напомним, ранее появились данные о заказчиках покушения на специалиста в области информационных технологий Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по заявлениям Винника. Для покушения на россиянина планировалось использовать тактильный яд.