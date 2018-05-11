По заявлениям арестованного в Греции Винника открыто дело в России

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по заявлениям российского гражданина Александра Винника, арестованного по запросу США в Греции, сообщил источник.

Источник РИА «Новости» отметил, что Винник подал «несколько заявлений в правоохранительные органы» России. Винник заявил о «преступлениях в сфере финансовых технологий». Заявления поданы «в отношении неустановленных лиц». Источник считает, что речь может идти о причастностью «влиятельных лиц» к отмыванию средств через криптовалюты.

Винник подал заявления главе МВД, руководителю следственного департамента ведомства, а также генпрокурору. Заявления зарегистрированы, но «расследование не ведется», и «процессуального статуса у Винника нет», сообщил источник.