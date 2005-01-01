В Минздраве назвали места проведения ежегодных медосмотров

Медосмотры должны проводить отделения медицинской профилактики, центры здоровья и медико-санитарные части крупных предприятий, заявил главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов.

«Это будет дополнительная нагрузка для системы здравоохранения, но ни в коем случае нельзя это взваливать на участковых терапевтов и врачей общей практики, это могут быть отделения медицинской профилактики, которые тоже потребуют усиления, и это может быть дополнительная нагрузка на центры здоровья и, конечно, на медико-санитарные части крупных предприятий, где работает большое количество работников», – передает РИА «Новости» слова Бойцова.

Он отметил, что ежегодно при прохождении медосмотров у каждого восьмого выявляется сердечно-сосудистое заболевание. У 135 из 100 тыс. обследуемых выявляется онкология.

Напомним, 7 мая президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одна из целей, которую предполагается достигнуть в указанный срок, – обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.