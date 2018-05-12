Проспект Руставели в Тбилиси перекрыли сторонники «свободной клубной жизни»

Сотни юношей и девушек в субботу перекрыли центральный проспект Тбилиси – Руставели, протестуя против применения спецназа в операции против дилеров в двух клубах столицы Грузии минувшей ночью, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Участники акции заявили, что они не против ареста наркодилеров – полиция взяла под стражу восемь реализаторов, а протестуют против якобы превышения спецназом полномочий.

Митингующих поддерживают оппозиционеры, в том числе представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Один из выступавших на акции напомнил, что недавно массовые протесты привели к революции в соседней Армении. На акции слышны требования к отставке властей, которые «вторглись в частную жизнь».

Полиция не вмешивается в происходящее. Ранее МВД обнародовало видеозаписи скрытых камер, на кадрах видно, как у наркодилеров производятся контрольные закупки.

В последнее время проблема «клубных наркотиков» очень актуальна для Грузии. Сами участники акции объявили минуту молчания в память о пяти скончавшихся от таких наркотиков. Митингующие утверждают, что их акция бессрочная, они ждут сторонников из регионов. Поэтому они требуют от мэрии биотуалеты и мусорные баки.