Спецоперация полиции против наркодилеров привела к столкновениям в центре Тбилиси

В ночь на субботу полиция Грузии провела спецоперацию против распространителей наркотиков в двух популярных ночных клубах столицы страны – «Басиани» и «Галерея». В результате были арестованы восемь человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным МВД Грузии, все задержания проведены на основании судебных постановлений.

В последнее время несколько человек скончалось в Тбилиси от передозировки «клубными наркотиками».

Власть пообещала жесткие меры против реализаторов.

Между тем, действия полиции вызвали протест находившейся в клубах молодежи. Несколько десятков человек вышли на акцию протеста в центре Тбилиси. Произошли столкновения с полицией. Задержано не менее 20 человек. В субботу акции протеста решено продолжить.