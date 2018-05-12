Первые после освобождения от ИГ парламентские выборы стартовали в Ираке

В Ираке начались выборы в парламент, выборы проходят впервые после освобождения страны от террористической организации «Исламское государство*».

Согласно информации, предоставленной высшей независимой избирательной комиссией Ирака, проголосовать могут 24 из 36 млн граждан Ирака.

За места в парламенте борются примерно 200 партий, которые объединились в 29 блоков. На 329 депутатских мест претендуют свыше 7 тыс. кандидатов, передает РИА «Новости».

Ожидается, что возможность сформировать правительство получит либо блок «Коалиция Наср» («Коалиция победы»), либо блок «Альянс фатх» («Альянс завоевания»).

В первый входят премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади и экс-министр обороны Халед аль-Обейди, который пользуется поддержкой многих суннитов. В «Альянс фатх» входит популярный среди шиитов экс-министр транспорта и командир крупнейшего в шиитском ополчении «аль-Хашд аш-Шааби» отряда «Бадр».

Лидеры обоих блоков в ходе предвыборной гонки ставили себе в заслугу победу над ИГ*.

Кроме того, высокие результаты может показать блок «Государство закона», во главе которого стоит вице-президент Нури аль-Малики.

Предыдущие выборы прошли четыре года назад.

Накануне посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади констатировал победу Багдада над ИГ, заявив, что в Ираке остались части группировки, справиться с которыми помогает местное население.