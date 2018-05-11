Ирак констатировал победу над ИГ

В Ираке после победы над ИГ* остались части группировки, справиться с которыми помогает местное население, сказал посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади.

«Есть некоторые люди, лояльные ИГ*, но их очень мало. Военные и разведка предпринимают усилия, граждане Ирака сотрудничают с органами безопасности, обмениваются данными с целью быстрой ликвидации имеющихся остатков ИГ на территории Ирака», – сказал Хади на саммите «Россия-Исламский мир», передает РИА «Новости».

Также Хади заявил, что обсуждение референдума о независимости Иракского Курдистана осталось в прошлом. «Референдум остался в прошлом. Эту проблему забыли как Багдад, так и Эрбиль. На данный момент федеральное правительство в Багдаде координируется с правительством в Иракском Курдистане», – пояснил он.

По его словам, закрытие аэропоров было временной мерой, и сейчас «дела идут в правильном направлении».

Напомним, в четверг появилась информация о том, что власти Ирака задержали пятерых главарей ИГ у границы с Сирией.

Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани в среду был с визитом в Москве.

Референдум о независимости Иракского Курдистана прошел в сентябре 2017 года, 91,83% участника проголосовали за. Но уже в октябре 2017 года власти Иракского Курдистана предложили официальному Ираку прекратить конфронтацию между правительственными войсками и пешмерга и со своей стороны выразили готовность заморозить результаты референдума.