Появились данные об обстоятельствах захвата главарей ИГ

Пять лидеров террористической группировки «Исламское государство*» были задержаны властями Ирака у границы c Сирией в координации с «Сирийскими демократическими силами», сообщил спецпредставитель президента США Бретт МакГерк.

«Силы Ирака захватили пять высокопоставленных лидеров ИГ* в координации с СДС в районе границы между Ираком и Сирией. Серьезное сотрудничество закрывает все пути эвакуации для террористов», – написал МакГерк в своем Twitter.

Ранее о поимке пяти «наиболее разыскиваемых» лидеров ИГ объявил в своем Twitter президент США Дональд Трамп. До этого появилась информация о том, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади, предположительно, скрывается вместе с сыном на востоке Сирии у границы с Ираком.