Стало известно возможное местонахождение главаря ИГ

Главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади предположительно скрывается вместе с сыном на востоке Сирии у границы с Ираком, сообщают СМИ.

«Аль-Багдади находится в приграничных с Ираком районах Сирии, где ИГ* до сих пор сохраняет свое влияние: Хаджин, Эш- Шаддади, Эс-Сувар, Маркада», – сообщил анонимный источник в иракской разведке газете «Аш-Шарк аль-Аусат», передает РИА «Новости».

Он отметил, что аль-Багдади передвигается инкогнито, его сопровождает несколько человек, включая сына и зятя.

Ранее американский канал «Фокс ньюс» процитировал директора управления разведки и борьбы с наркотиками иракского МВД Абу Али аль-Басри, который предположил, что аль-Багдади находится в Хаджине в Сирии.

Последний раз на публике аль-Багдади появился в июле 2014 года. США обещали вознаграждение в 25 млн долларов за информацию о нем.

В СМИ периодически появляются сообщения о поимке аль-Багдади. В декабре 2017 года о его захвате сообщала турецкая газета. В июле 2017 года появились данные о возможной ликвидации аль-Багдади, но позже эти данные были опровергнуты.