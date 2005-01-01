Трамп заявил о поимке пятерых «наиболее разыскиваемых» главарей ИГ

Пять наиболее разыскиваемых лидеров ИГ* были захвачены, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Пять самых разыскиваемых руководителей ИГ* только что схвачены», – написал Трамп в Twitter.

Трамп не уточнил, кто именно был пойман.

Ранее в четверг появилась информация о том, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади предположительно скрывается вместе с сыном на востоке Сирии у границы с Ираком.

В начале мая официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт объявляла, что США, коалиция и партнеры в Сирии начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ.