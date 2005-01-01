Названа причина смерти молодой модели из России в квартире 41-летнего врача в США

Американские СМИ со ссылкой на полицию рассказали подробности смерти в США начинающей 18-летней модели из России.

Fox News сообщает, что 18-летняя Ольга Лангиль погибла в марте. Ее тело обнаружили в квартире 41-летнего травматолога Навала Париха. По словам врача, он познакомился с девушкой в спорт-баре в Форт-Лодердейле.

Парих пригласил россиянку к себе домой, где они употребляли алкоголь и принимали наркотики, занимались сексом. Утром Парих обнаружил, что девушка умерла и вызвал полицию, передает ТАСС.

Согласно медицинскому отчету, девушка скончалась от передозировки. Расследование еще ведется, но полиция не видит признаков умышленного убийства, сообщает телеканал.

Как сообщает Fox News, в организме девушки нашли следы опиоидного анальгетика фентанила, кокаина, аптечного наркотика ксанакса и экстази. Также запрещенные вещества были обнаружены при обыске в квартире врача, передает НТВ.

Лангиль родилась в Архангельске.