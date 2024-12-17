У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.7 комментариев
Полянский: Россия поднимет вопрос о теракте в отношении Кириллова на заседании СБ ООН
На заседании Совета Безопасности ООН Москва планирует вынести на обсуждение вопрос о теракте против генерала Игоря Кириллова, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
В своем Telegram-канале он сообщил, что Россия обязательно поднимет вопрос о теракте в отношении Кириллова на запрошенном Москвой на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянию на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса.
«Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества», – заявил Полянский.
Как писала газета ВЗГЛЯД во, военный корреспондент назвал очевидной причастность Киева к гибели генерала Кириллова, а глава Костромской области рассказал об опасениях, которые высказывал погибший генерал. Как сообщалось, взрывное устройство, заложенное для убийства Кириллова в Москве, имело мощность более 1 кг тротила.