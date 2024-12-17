У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.6 комментариев
Названа мощность заложенной для убийства Кириллова бомбы
Взрывное устройство при убийстве генерала Кириллова в Москве имело мощность более 1 кг тротила
Мощность самодельного взрывного устройства, которое утром во вторник сработало возле дома в Москве, где погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте.
Представитель правоохранительных органов уточнил ТАСС, что мощность взрывного устройства, согласно обновленным данным, составила более одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
Напомним, очевидцы сообщили, что взрыв самоката, в результате которого погиб генерал Кириллов, был слышен на расстоянии до двух километров и произошел около 6.12 утра в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал властям Киева возмездие за смерть начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, назвав произошедшее терактом и агонией киевского режима. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт. The Wall Street Journal написала о признании Украины в убийстве генерала Кириллова.