Названа мощность заложенной для убийства Кириллова бомбы

На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в «жирной» бригаде ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Как рассказали украинские СМИ, об угрозах и избиениях военных стало известно в ходе проверок, которые проводились весной, но командование бригады не стало наказывать виновных, почти всех вовлеченных, «включая пострадавших и офицеров», перевели в пехотные части.

Бригада занимается инженерными работами и поэтому считается «жирной», к боевым действиям ее не привлекают. В бригаде распространены семейные связи – служат супруги, дети и родители, дальние родственники. Свою роль в этом играет жена комбрига Олега Побережнюка, которая недавно работала в военкомате. Сам Побережнюк использовал военных для строительства частного дома.

СМИ сообщают, что одним из способов заработать на подчиненных для руководства бригады был отказ от протоколов за употребление алкоголя – за это требовали заплатить примерно до 500 долларов; тех, кто отказывался платить, подвергали физическому насилию, угрожали перевести в пехоту «на мясо». Иногда провинившихся наказывали как деньгами, так и физически.

Один из военных, пойманных на употреблении алкоголя, даже сообщил, что его привязывали к деревянному кресту и издевались.

Сообщается, что «самой одиозной семьей» в бригаде были начальник штаба Валерий Пастух и его сын Владислав – командир одного из взводов, именно он «в основном занимался издевательствами над бойцами».

После того как разгорелся скандал в СМИ, Генштаб ВСУ сообщил, что командира воинской части отстранили от должности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также стало известно, что украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

Депутат Рады Сергей Евтушок заявил, что военнослужащие украинской армии самовольно покидают позиции из-за неуставных отношений, офицеры пытаются вымогать у них деньги.



