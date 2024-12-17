Очевидцы слышали взрыв при убийстве генерала Кириллова за два километра

Взрыв самоката в Москве, убивший генерала Кириллова, был слышен за два километра

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», жительница 2-й Карачаровской улицы в Москве рассказала, что громкий взрыв был слышен в их квартире около шести утра. «Мы живем достаточно далеко от этого места, но было слышно все», – заявила она. Другой очевидец сообщил, что взрыв произошел в 6:12 утра.



По данным Следственного комитета России, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат. Взрыв произошел рядом с подъездом дома, где находился начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В результате трагедии погибли генерал Кириллов и его помощник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал властям Киева возмездие за смерть начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, назвав произошедшее терактом и агонией киевского режима. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт. The Wall Street Journal написала о признании Украины в убийстве генерала Кириллова.

