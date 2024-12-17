У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.5 комментариев
Очевидцы слышали взрыв при убийстве генерала Кириллова за два километра
Взрыв самоката в Москве, убивший генерала Кириллова, был слышен за два километра
Очевидцы сообщили, что взрыв самоката, в результате которого погиб генерал Кириллов, был слышен на расстоянии до двух километров и произошел около 6:12 утра в Москве.
Как передает РИА «Новости», жительница 2-й Карачаровской улицы в Москве рассказала, что громкий взрыв был слышен в их квартире около шести утра. «Мы живем достаточно далеко от этого места, но было слышно все», – заявила она. Другой очевидец сообщил, что взрыв произошел в 6:12 утра.
По данным Следственного комитета России, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат. Взрыв произошел рядом с подъездом дома, где находился начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В результате трагедии погибли генерал Кириллов и его помощник.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал властям Киева возмездие за смерть начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, назвав произошедшее терактом и агонией киевского режима. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт. The Wall Street Journal написала о признании Украины в убийстве генерала Кириллова.