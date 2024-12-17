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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

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    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

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    17 декабря 2024, 15:07 • Новости дня

    Очевидцы слышали взрыв при убийстве генерала Кириллова за два километра

    Взрыв самоката в Москве, убивший генерала Кириллова, был слышен за два километра

    Tекст: Денис Тельманов

    Очевидцы сообщили, что взрыв самоката, в результате которого погиб генерал Кириллов, был слышен на расстоянии до двух километров и произошел около 6:12 утра в Москве.

    Как передает РИА «Новости», жительница 2-й Карачаровской улицы в Москве рассказала, что громкий взрыв был слышен в их квартире около шести утра. «Мы живем достаточно далеко от этого места, но было слышно все», – заявила она. Другой очевидец сообщил, что взрыв произошел в 6:12 утра.

    По данным Следственного комитета России, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат. Взрыв произошел рядом с подъездом дома, где находился начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В результате трагедии погибли генерал Кириллов и его помощник.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал властям Киева возмездие за смерть начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, назвав произошедшее терактом и агонией киевского режима. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт. The Wall Street Journal написала о признании Украины в убийстве генерала Кириллова.

    17 декабря 2024, 10:43 • Новости дня
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, решение было принято внутри администрации Байдена и не предусматривало консультаций с кандидатами на высший государственный пост, включая Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    При этом Кирби отметил, что с учетом смены власти Белый дом постарался объяснить свои решения новому президенту, чтобы донести «логику своих решений».

    Также Кирби подчеркнул важность прозрачности в передаче полномочий и обеспечения понимания принятых мер для избранного лидера.

    Напомним, выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Известно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

    17 ноября The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Позднее команда Трампа заявляла, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

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    16 декабря 2024, 15:01 • Новости дня
    Белоусов назвал сроки завершения формирования нового рода войск в России
    Белоусов назвал сроки завершения формирования нового рода войск в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Завершить создание нового рода войск – войск беспилотных систем – можно уже в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны Андрей Белоусов на коллегии Министерства обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о завершении формирования нового рода войск – войск беспилотных систем – к третьему кварталу 2025 года, передает ТАСС.

    Белоусов отметил, что данное решение соответствует поручению Верховного главнокомандующего.

    Ранее Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике Вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    Министр обороны объявил о новой экипировке для войск

    Министр обороны Белоусов сообщил о поставках новой полевой формы в войска в следующем году

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, которая отличается повышенной прочностью и функциональностью.

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил о необходимости начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, передает ТАСС. Новая форма отличается повышенной прочностью, функциональностью и совместимостью со средствами индивидуальной бронезащиты. Эти образцы предварительно получили высокие оценки в войсках, однако необходимо завершить их испытания.

    Кроме того, Белоусов сообщил о создании спецкомиссии совместно с ФСБ для контроля качества поставляемой в войска экипировки. Министр отметил, что в этой области работает много единственных поставщиков, что требует особого внимания к качеству продукции, ее цене и локализации производства. «Совместно с ФСБ создана специальная комиссия, которая будет следить за соблюдением этих условий», – подчеркнул Белоусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения для гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова на домашний арест. Андрей Есипов признал вину в поставке некачественных бронежилетов для армии и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, обвиняемая в поставке некачественных бронежилетов на 2 млрд рублей, начала сотрудничать со Следственным комитетом.

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    17 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились видеозаписи с места теракта на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

    На обнародованных кадрах запечатлен момент взрыва, передает Ura.ru.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства на электросамокате. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, квалифицируя его как террористический акт. Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК.

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    16 декабря 2024, 14:25 • Новости дня
    Белоусов: Расходы на оборону России достигли 6,3% ВВП

    Белоусов: Расходы на оборону России составили 6,3% ВВП и 32,5% бюджета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, что составляет 32,5% федерального бюджета, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    По его словам, уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, передает ТАСС. Белоусов сообщил, что текущие расходы составляют 32,5% федерального бюджета.

    Глава Минобороны подчеркнул, что такие показатели диктуют жесткие требования к эффективности работы оборонного сектора. Он также указал на особое внимание, которое этому вопросу уделяет президент России.

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    16 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объявил о повышении численности ВС России до 1,5 млн человек

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, подчеркнув внимание к совершенствованию боевого состава.

    Владимир Путин объявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал на итоговой коллегии Министерства обороны.

    Президент подчеркнул, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава своих вооруженных сил и укреплению их возможностей.

    В рамках этих усилий были сформированы два новых военных округа – Ленинградский и Московский. Также созданы ряд новых частей и соединений. Эти меры направлены на повышение боеспособности и укрепление оборонного потенциала страны.

    Путин отметил важность выполнения этих задач для обеспечения безопасности России. Он подчеркнул, что укрепление военной структуры страны является важным шагом на пути к достижению стратегических целей в области обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ранее подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих. Позднее президент прокомментировал это решение, отметив, что оно принято в связи с созданием новых военных округов.

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    14 декабря 2024, 17:54 • Новости дня
    Шольц вновь отказался поставлять Украине дальнобойное оружие

    Канцлер ФРГ Шольц исключил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus

    Tекст: Евгения Караваева

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о нежелании поставлять Украине дальнобойное оружие, включая ракеты Taurus, из-за риска эскалации конфликта.

    Шольц вновь выступил против поставок Украине дальнобойного оружия, передает ТАСС.

    На встрече с представителями Социал-демократической партии Германии в Потсдаме он заявил: «Было бы неправильно говорить: мы хотим, чтобы война велась таким образом, чтобы поставляемое нами оружие попадало глубоко в тыл».

    Шольц подчеркнул, что намерен добиваться мирного решения конфликта на Украине. Он отметил, что дальнейшая помощь не должна ущемлять социальные инвестиции в Германии, такие как дороги и пенсии. Канцлер также акцентировал внимание на предстоящих выборах и важности принятия решения, которое позволит одновременно обеспечивать безопасность Германии и финансировать социальные программы.

    Шольц неоднократно отвергал возможность передачи Киеву ракет Taurus с дальностью полета около 500 км, подчеркивая риск эскалации конфликта. В отличие от него, Фридрих Мерц, кандидат от оппозиционного блока ХДС/ХСС, поддерживает поставки дальнобойных систем вооружения Украине.

    Канцлер направил запрос в Бундестаг о вотуме доверия, чтобы расчистить путь для досрочных выборов, запланированных на 23 февраля 2025 года. Дебаты по вопросу доверия пройдут 16 декабря.

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    16 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российских ракетных комплексов над американскими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракетные комплексы превосходят американские по мощности и современности.

    На заседании коллегии Минобороны Путин заявил о значительном превосходстве российских ударных комплексов над аналогами Соединенных Штатов, передает ТАСС. По его словам, российские военные создали более современные системы как для наземного, так и для морского и воздушного базирования, включая «Калибры» и «Циркон», гиперзвуковые комплексы.

    Путин напомнил, что в советский период США имели на вооружении ракеты средней дальности разных базирований, в то время как такие системы отсутствовали в арсенале СССР. Однако, как подчеркнул российский лидер, в современную эпоху Россия получила преимущество в этом вопросе.

    Кроме того, президент отметил создание в России ракет средней дальности воздушного базирования, таких как Х-101. Эти ракеты, по словам Путина, значительно превосходят по дальности американские аналоги, преодолевая более 4 тыс. километров. Путин добавил, что Х-101 может быть оснащена ядерными боезарядами, подчеркивая стратегическое преимущество данной системы.

    Ранее Путин заявил, что в войска России поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий ИИ. Он также отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник».

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    16 декабря 2024, 11:05 • Новости дня
    Натурный образец БРК «Рубеж-МЭ» решили впервые показать за границей

    «Рособоронэкспорт» решил впервые показать в Ханое натурный образец БРК «Рубеж-МЭ»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Vietnam Defence Expo 2024, которая пройдет в Ханое с 19 по 22 декабря, «Рособоронэкспорт» впервые представит за пределами России натурный образец берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» с ракетой Х-35УЭ.

    «Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые за пределами России покажет натурные образцы берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» на международной выставке Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое, сообщает ТАСС. Выставка пройдет с 19 по 22 декабря. Это событие станет значимым шагом в российско-вьетнамском сотрудничестве в области вооружений.

    Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» будет представлен с ракетой Х-35УЭ, он включает в себя интеграцию четырех транспортно-пусковых контейнеров, РЛС и других систем на единой платформе, что соответствует концепции «ракетный катер на колесах». Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что данная техника разработана с учетом опыта применения в современных боевых условиях и может быть высоко оценена Вьетнамской народной армией.

    На выставке также представят бронеавтомобиль «Тайфун-К» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет-ЭМ», характеризующийся высокой маневренностью и защитой, а также доработанную боевую машину пехоты БМП-3 с дополнительной защитой от кумулятивных боеприпасов и дронов.

    Кроме того, в Юго-Восточной Азии «Рособоронэкспорт» впервые покажет беспилотный комплекс «Ланцет-Э», который ранее демонстрировался на выставке в Баку. В комплектации будут представлены «Изделие 51-Э», «Изделие 52-Э» и БПЛА Z-16-Э. В сегменте БПЛА также будут показаны разведывательные комплексы «Орлан-10Е», «Орлан-30», S-350-M «Скат» и барражирующий боеприпас «Куб-Э».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге представили новейший береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ». «Рособоронэкспорт» заявлял о высоком спросе на российские дроны. Также «Рособоронэкспорт» решил продвигать за рубеж ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

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    16 декабря 2024, 15:08 • Новости дня
    Белоусов заявил о признании США России постоянной угрозой безопасности

    Белоусов: США считают Россию постоянной угрозой безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что США обозначили Россию источником постоянной угрозы и продолжают наращивать элементы своей противоракетной обороны.

    Белоусов заявил, что Соединенные Штаты Америки признали Россию источником «непосредственной и постоянной угрозы». Как сообщает РИА Новости, заявление было сделано на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Белоусов подчеркнул, что такие оценки усиливаются на фоне укрепления американской глобальной системы противоракетной обороны.

    Белоусов отметил, что продолжает увеличиваться боеспособность американских элементов ПРО, что представляет дополнительную угрозу для России. «Продолжается наращивание боевых возможностей элементов американской глобальной системы противоракетной обороны США», – заявил министр.

    Кроме того, по словам Белоусова, решения на саммите НАТО и доктринальные документы свидетельствуют о возможности военного конфликта между Россией и альянсом в ближайшие десятилетия. «Деятельность министерства обороны строится с учетом обеспечения полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает готовиться к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет.

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    16 декабря 2024, 15:59 • Новости дня
    Белоусов отметил рост выживаемости раненых в Российской армии

    Белоусов заявил о росте выживаемости раненых благодаря медэвакуации и реабилитации

    Tекст: Вера Басилая

    В России благодаря авиамедицинской эвакуации и развитию медицины выживаемость раненых значительно возросла, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на расширенной коллегии Министерства обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил о значительном росте показателя выживаемости раненых в Вооруженных силах России, передает ТАСС.

    По его словам, стало возможным благодаря масштабному применению авиамедицинской эвакуации, использованию военных санитарных поездов и развитию комплексной медицинской реабилитации.

    Белоусов отметил, что эти достижения стали возможными благодаря усилиям медицинских работников, которые спасают бойцов на передовой, а также в окружных и центральных военно-медицинских учреждениях. Министр выразил благодарность Министерству здравоохранения России и Федеральному медико-биологическому агентству за создание дополнительного коечного фонда и помощь в долечивании раненых.

    Министр обороны также подчеркнул необходимость повышения уровня тактической медицины с учетом опыта спецоперации. Он потребовал обеспечить сокращение сроков медицинской эвакуации и улучшение подготовки военнослужащих в области оказания первой помощи. Белоусов подчеркнул, что в следующем году планируется обучение более 7 тыс. инструкторов, которые будут передавать навыки первой помощи военнослужащим.

    Министр также указал на важность доработки современных средств оказания первой помощи и дооснащение медицинских подразделений средствами защиты для эвакуации. В настоящее время уровень оснащенности составляет 40%, но цель – достичь стопроцентного оснащения. Министр призвал к расширению использования малоразмерной техники, включая робототехнические комплексы, для эвакуации раненых.

    Кроме того, Белоусов потребовал повысить укомплектованность войсковых медицинских подразделений средним и младшим медперсоналом до 98%, что будет осуществляться за счет дополнительного материального стимулирования. Также обсуждается сокращение сроков протезирования для военных, пострадавших в ходе специальной военной операции.

    «При этом военнослужащие смогут получать их вблизи мест жительства и службы. Срок ожидания протезирования благодаря новой системе должен быть сокращен в два раза – в среднем до трех месяцев», – отметил Белоусов.

    Планируется строительство семи новых реабилитационных центров, что позволит ускорить процесс протезирования и реабилитации, а также обеспечить предоставление услуг вблизи мест жительства и службы военнослужащих.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, которая отличается повышенной прочностью и функциональностью.

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    16 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Обвиняемый в деле о сухпайках отказался признать вину

    Ковалевич не признал вину в деле о некачественных сухпайках для армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Совладелец Грязинского пищевого комбината Валерий Ковалевич, обвиняемый в деле о некачественных сухпайках, отказался признать вину в суде, несмотря на наличие показаний свидетелей и экспертиз, подтверждающих его причастность.

    Заседание проходило в Басманном суде Москвы, где обсуждалось продление меры пресечения. Следователь отметил, что обоснованность обвинений подтверждается материалами дела, включая свидетельские показания и экспертизы, пишет ТАСС.

    По версии следствия, некачественные сухпайки поставлялись в войска по завышенной стоимости даже в условиях специальной военной операции. В рационах якобы заменялась говядина на курятину и свинину, снижалась энергетическая ценность. Экспертиза установила, что продукция не соответствовала техническим условиям и была запрещена к использованию.

    Дело расследуется по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Обвиняемыми проходят совладельцы Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Ковалевич и Эльвира Смирнова, находящиеся под стражей. Бизнесмен Игорь Котельников, также обвиняемый, умер в СИЗО.

    В качестве свидетеля был допрошен экс-замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков. Срок следствия по делу продлен до марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб в 1,3 млрд рублей по делу о поставках некачественного питания АО «Грязинский пищевой комбинат» для Минобороны остается невозмещенным. Следствие устанавливает точный ущерб по этому делу, и суд продлил срок содержания под стражей для обвиняемых. Эльвира Смирнова, одна из обвиняемых, признала свою вину и заключила досудебное соглашение, однако суд отказал ей в домашнем аресте, продлив срок содержания под стражей до 18 декабря.

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    16 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    МО: Российское высокоточное оружие поразило ВПК и энергосистему Украины

    Белоусов заявил о значительном уроне ВПК Украины от российских ударов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские высокоточные удары нанесли значительный ущерб оборонному комплексу Украины и его энергосистеме, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на коллегии Минобороны.

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что высокоточное оружие России нанесло значительный урон военно-промышленному комплексу Украины, а также связанной с ним энергетической системе, передает РИА« Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Изделие-305» проявила хирургическую точность в специальной военной операции на Украине, успешно поражая заданные цели. Сообщалось, что за неделю Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием.

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    16 декабря 2024, 17:37 • Новости дня
    Минобороны России: ЛНР освобождена на 99,3%, ДНР – на 70%

    Минобороны РФ сообщило об освобождении 99,3% ЛНР и 70% ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Луганская Народная Республика освобождена почти полностью, а Донецкая – на 70%, сообщает Минобороны России, представив данные о текущей ситуации на итоговой коллегии.

    Министерство обороны России представило данные о текущей ситуации по освобождению территорий Луганской и Донецкой народных республик, передает ТАСС. По информации, озвученной в докладе министра обороны Андрея Белоусова, 99,3% территории ЛНР находятся под контролем России, в то время как в ДНР этот показатель составляет 70%.

    В докладе также указано, что в Запорожской области освобождено 73,9% территории, а в Херсонской – 76%. Эти данные представлены на слайдах к выступлению министра на итоговой коллегии ведомства.

    По сравнению с первым кварталом текущего года, когда общая площадь освобожденных территорий составляла 407 кв. км, к концу года этот показатель вырос до 4 377 кв. км, что свидетельствует об интенсивности операций российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России освободило населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике, продвинувшись вглубь обороны противника. Президент России Владимир Путин заявил на съезде «Единой России», что слово «мы» приобрело особый смысл для граждан страны. Командование Вооруженных сил Украины смогло сократить случаи дезертирства у населенного пункта Надия, но такие меры могут привести к большим и необоснованным потерям.

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    16 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Белоусов призвал масштабировать производство «Орешника» в следующем году

    Белоусов: Производство ракетного комплекса «Орешник» увеличат в следующем году

    Tекст: Вера Басилая

    В следующем году необходимо масштабировать производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник», а в ближайшие пять лет внедрить новые системы с улучшенными характеристиками, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны.

    Андрей Белоусов заявил о необходимости масштабирования производства ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в следующем году.

    В ходе своего выступления на итоговой коллегии министр отметил, что в ближайшие пять лет необходимо ввести комплексы с новыми качественными характеристиками, включая улучшенные параметры точности, помехозащищенности и дальности, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник» будет налажен в ближайшее время.

    Министр обороны Белоусов сообщил, что российское высокоточное оружие поразило ВПК и энергосистему на Украине.

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    Побег Зеленского выведет Украину из кризиса легитимности

    Владимир Путин на коллегии Минобороны вновь напомнил о нелегитимности власти на Украине – президентские полномочия Зеленского давно истекли и не подлежали продлению, в стране не работают Верховный и Конституционный суды. Этими заявлениями Москва дает понять, что не намерена видеть нынешний режим в Киеве в качестве стороны переговоров по урегулированию конфликта на Украине, считают эксперты. Подробности

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    Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации

    Условия для создания двух крупных котлов прямо сейчас формируют российские Вооруженные силы в зоне спецоперации – возле Курахово и возле Красноармейска (Покровска). Что происходит на данных участках фронта, как ВСУ пытаются противодействовать российскому наступлению – и можно ли на этом фоне ожидать от Украины нового «контрнаступа»? Подробности

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    Главным врагом российских баз в Сирии стала эстонский еврокомиссар

    Евросоюз хочет заставить новые власти Сирии отказаться от российских баз на территории республики. Как отмечают эксперты, шансы ЕС повлиять на решение Дамаска по этому вопросу минимальны. Не исключено, что требование к сирийским властям – это личная инициатива главы европейской дипломатии эстонки Каи Каллас. Чем обусловлено желание Евросоюза и почему его почти невозможно реализовать? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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