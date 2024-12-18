Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
«Институт Маккейна» высказался о возможном кровопролитии в Тбилиси
Миссия «Института Маккейна», посетившая Грузию, заявила о «чуде, что пока нет убитых» на акциях протеста в Тбилиси, этот отчет вызвал резкую критику властей страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мечтам «Института Маккейна» не суждено сбыться», –заявил в среду премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции в Тбилиси.
По его словам, внешние заказчики протеста в Тбилиси, «вероятно, рассчитывали на жертвы».
Ираклий Кобахидзе отметил, что правоохранительные органы Грузии успешно справились с «системным насилием» со стороны участников антиправительственных акций.
По словам главы правительства, властям «удалось обнулить ресурс» радикальной оппозиции.
Накануне премьер Грузии объявил по-итальянски об окончании полномочий президента Саломе Зурабишвили.