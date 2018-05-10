Автопробег под флагами России 9 мая наткнулся в Праге на митинг антикоммунистов

В Праге 9 мая пересеклись автопробег русскоязычных жителей города и митинг против премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Митинг на Вацлавской площади проходил под антикоммунистическими лозунгами, пишет EADaily.

Машины участников автопробега были украшены георгиевскими ленточками, флагами России и Украины, на автомобилях были надписи «1941 – 1945», «Гитлер – чмо», «Ленинград».

Митингующие начали кричать «Чехия – это не Россия!», оскорблять участников автопробега, срывать флаги, пишет novinky.cz.

В ситуацию вмешалась полиция, после чего автопробег смог покинуть площадь.

8 мая в Праге на главной площади города состоялось шествие «Бессмертный полк».

В этот же день сообщалось, что вандалы облили розовой краской установленный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.