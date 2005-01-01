Из-за санкций Дерипаска начал нести потери в авиации

Из-за санкций против России бизнесмену Олегу Дерипаске пришлось вернуть три арендованных самолета представительского класса Gulfstream G550, сообщают информационные агентства.

По словам директора компании Freestream Алиреза Иттихадьеха, Дерипаска и высшее руководство его компаний использовало арендованные самолеты Gulfstream G550, которые пользуются популярностью у бизнесменов из-за большой дальности полета и роскошного салона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Credit Suisse и Raiffeisen, которые владеют данными воздушными судами, наняли Freestream для их продажи после того, как Дерипаске потерял возможность пользоваться самолетами. Начальная цена двух из трех самолетов – по 29,95 млн долларов, цена третьего не указана.

В компаниях отказались подтвердить или опровергнуть информацию о Gulfstream, ссылаясь на банковскую тайну. При этом в Credit Suisse отметили, что банк сотрудничает с регуляторами, «включая соблюдение последних санкций» в отношении России.