США пригрозили Китаю на случай провала переговоров по торговле

В случае если предстоящие в Пекине переговоры не дадут результата, Соединенные Штаты будут готовы применить в отношении Китая положения законов о торговле 1962 и 1974 годов, заявил министр торговли США Уилбур Росс.

«Если мы не добьемся урегулирования на переговорах, то мы пойдем по пути применения разделов 232 и 301», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на интервью министра телекомпании CNBC.

Раздел 232 Закона о содействии торговле 1962 года предусматривает проведение расследования на предмет того, как ввоз в США отдельных видов товаров влияет на национальную безопасность страны, а раздел 301 Закона о торговле 1974 года позволяет американскому президенту применять все необходимые меры для противодействия ограничениям национальной торговле.

«Все те вопросы, которые мы будем обсуждать в ходе переговоров, должны быть впоследствии одобрены президентом», – добавил министр.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что на предстоящих на этой неделе переговорах с США по вопросам торговли Китай не намерен обсуждать два ключевых требования, выдвинутых администрацией американского президента Дональда Трампа.

Напомним, на случай «худшего сценария» Китай уже приготовился заменить американские Android и Windows собственной операционной системой.