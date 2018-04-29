В Китае нашли замену Windows и Android

На случай «худшего сценария» Китай готовится заменить американские Android и Windows собственной операционной системой, пишет South China Morning Post.

По информации издания, разработкой китайской операционной системы занимается компания Huawei – лидер по продаже смартфонов в Китае. К работе компания приступила еще в 2012 году – после того как США начали расследование в отношении ZTE, китайского производителя телекоммуникационного оборудования, передает РИА «Новости».

Как ожидается, операционная система будет доступна и в мобильной, и в десктопной версиях и понадобится в случае «худшего сценария» ужесточения американских санкций.

Система, которую удалось разработать Huawei, ощутимо хуже, чем Android, признаются в компании. При этом руководство Huawei заявило, что не планирует выпускать ее, в случае если у них останется возможность пользоваться американскими технологиями.

Напомним, министерство торговли США запретило американским компаниям продавать программное обеспечение и комплектующие ведущему китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE Corp сроком на семь лет. Ограничения были введены под предлогом нарушения санкций против Ирана. Примечательно, что после судебной тяжбы компания заплатила 890 млн долларов штрафов и пеней с дополнительным штрафом в 300 млн долларов, однако не объявила выговор ряду своих сотрудников, чем и воспользовалась американская сторона. В ZTE это решение назвали несправедливым и признали, что эта мера со стороны США угрожает существованию компании.

Ранее Пекин заявлял, что готов дать отпор США за односторонние действия по обострившимся торговым спорам.