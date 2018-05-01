Порошенко похвастался испытаниями украинского боевого модуля

Украинский президент Петр Порошенко рассказал об успешных испытаниях усовершенствованного боевого модуля «Дуплет», предназначенного для модернизации бронетехники.

«Усовершенствованный боевой модуль «Дуплет», предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания», – написал Порошенко в Facebook.

Глава украинского государства сообщил, что Житомирский бронетанковый завод значительно повысил характеристики боевого модуля. В частности, теперь он оборудован улучшенной системой огня, позволяющей сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь в ночное и дневное время.

Напомним, ранее украинские пользователи соцсетей высмеяли боевой модуль «Дуплет» за его сходство с российской БМПТ «Терминатор».

Это не первая украинская разработка, которую высмеивают сами же украинцы. Так, бронемашину «Дозор-Б» из-за ее недостатков на Украине прозвали «Позором» – так, в районе двигателя этой машины были обнаружены большие трещины.